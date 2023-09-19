WSJ: Ексголову МЗС Китаю Цінь Гана усунули з посади через роман у США

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Внутрішнє розслідування Комуністичної партії виявило, що колишній міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган мав коханку у США, коли був послом у Вашингтоні. У результаті роману народилася дитина.

Про це повідомили джерела Wall Street Journal.

Ціня зняли посади міністра закордонних справ у липні, а за місяць до того він зник з поля зору громадськості. Згодом Міністерство закордонних справ КНР заявило, що його відсутність була повʼязана зі станом здоровʼя.

За словами китайських високопосадовців, формальною причиною звільнення Цінь Гана були «проблеми зі способом життя». Члени правлячої партії Китаю використовують цей евфемізм для позначення сексуальних домагань, стверджують співрозмовники WSJ. Подібні звинувачення часто використовують для дискредитації чиновників, яких вважають нелояльними до партійного керівництва.

Наразі розслідують, чи могла поведінка Цінь Гана поставити під загрозу національну безпеку Китаю. Ексміністр співпрацює зі слідством.