Українська делегація закликає Міжнародний суд ООН розглянути справу геноциду по суті — росія перекручує факти

Новини

The International Court of Justice

Перед Міжнародним судом ООН у Гаазі виступив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич. Він заявив, що росія порушила Конвенцію про запобігання геноциду, використавши її як привід для вторгнення.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Посол Антон Кориневич виступив на слуханнях щодо того, чи має суд юрисдикцію розглядати справу про геноцид.

«Міжнародне співтовариство створило Конвенцію, аби захищати людей, а росія її використовує, щоб руйнувати», — заявив він.

І додав, що в понеділок під час виступу перед судом російська делегація перекручувала факти.

«Вчора росія заявила, що цей спір не має відношення до Конвенції про запобігання геноциду, бо офіційні особи просто використали слово «геноцид». Це один з небагатьох прикладів брехні, яку виголосила росія», — сказав посол.

Кориневич нагадав, що росія з 2014 року постійно звинувачує Україну в геноциді. А 24 лютого 2022 року президент рф використав «це абсурдне звинувачення» з твердженням, що росія має діяти для зупинення геноциду, який нібито Україна скоює на Донбасі.

Український посол зауважив, що російська делегація повторювала заяви про «переворот і нацистів» в Україні.

«Це нова брехня. Представник рф навіть сказав, що Україна планувала «остаточне рішення». Ми всі знаємо, що означають ці моторошні слова. Як може представник росії вимовляти ці слова, а потім заперечувати, що є суперечка про геноцид? Ця справа має бути розглянута по суті», — наголосив Кориневич.

За його словами, росія порушує міжнародне право і рішення міжнародного суду ООН, який ще минулого року виніс наказ рф припинити будь-які військові дії, але вона відмовилась його виконувати.

«Блокуючи українські порти і загрожуючи міжнародному судноплавству, росія знищила або взяла в «заручники» мільйони тонн зерна, посиливши глобальну нестачу продовольства в Африці та за її межами. Зухвала поведінка рф також є нападом на авторитет цього суду. Кожну ракету, яку росія випускає по наших містах, вона випускає всупереч цьому суду. Тепер суд має можливість подолати таку непокору. Ви маєте повноваження забезпечити, щоб міжнародні зобовʼязання мали сенс», — звернувся Кориневич до суддів.