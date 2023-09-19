Reuters: У 2023 році до Туреччини експортували вугілля з окупованих Луганщини й Донеччини на понад $14 млн

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Агентство Reuters проаналізувало дані російської митниці, які свідчать, що цього року до Туреччини експортували вугілля з окупованих Луганщини й Донеччини на щонайменше $14,3 мільйона.

З лютого до липня 2023 року близько 160 400 т вугілля прибуло до Туреччини, яка, на відміну від ЄС і США, не обмежувала торгівлю з рф чи окупованими нею регіонами.

Інформація митниці показує, що Туреччина була найбільшим пунктом експорту вугілля з Донецької і Луганської областей, на яку припадало 95% поставок за лютий — липень 2023 року. Водночас покупцями були компанії, зареєстровані в Гонконзі, ОАЕ та офшорних юрисдикціях. Турецьких компаній у списку немає. Reuters не вдалося знайти контактів покупців і визначити, хто був кінцевим бенефіціаром.

Частина вугілля йшла через російське портове місто Ростов-на-Дону і через чорноморський порт Новоросійськ, які мають залізничне сполучення з Донецьком і Луганськом.