Україна достроково наповнила газосховища до нового опалювального сезону

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Ayesha Firdaus / Unsplash

Україна виконала план із наповнення природним газом сховищ для проходження опалювального сезону.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Обсяг газу в підземних сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів.

За словами Галущенка, уся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону в умовах російських атак.