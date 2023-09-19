Україна достроково наповнила газосховища до нового опалювального сезону
- Автор:
- Ліза Бровко
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Ayesha Firdaus / Unsplash
Україна виконала план із наповнення природним газом сховищ для проходження опалювального сезону.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Обсяг газу в підземних сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів.
За словами Галущенка, уся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону в умовах російських атак.
- У новому опалювальному сезоні тарифи на тепло залишаться без змін.