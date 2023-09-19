Повітряні сили: Уночі ППО знищила 27 з 30 дронів Shahed

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Уночі 19 вересня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed і балістичною ракетою «Іскандер-М».

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили 30 ударних безпілотників з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, рф), а ракету — з Криму. Вона летіла в бік Кривого Рогу.

Сили ППО збили 27 Shahed у південних, центральних і західних областях. Також знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Кривому Розі лунали вибухи — було влучання, через яке зайнялася пожежа в багатоповерхівці. Вибухова хвиля пошкодила фасади трьох будинків.

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