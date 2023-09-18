Президент Зеленський прибув до Нью-Йорка. Він виступить у Генасамблеї ООН і зустрінеться з Байденом
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Reuters / «Бабель»
Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка. У вечірньому відеозверненні він розповів про плани на цей візит.
Одразу з аеропорту президент поїде до українських бійців, які проходять лікування та реабілітацію в США.
Далі Зеленський виступить на Генеральній Асамблеї ООН, Саміті цілей сталого розвитку і Радбезі.
У Вашингтоні він зустрінеться з президентом США Джо Байденом, лідерами палат і партій Конгресу та військовим керівництвом союзників. Також у планах — зустрічі з американським бізнесом, журналістами і громадою.
- 15 вересня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван анонсував третю зустріч Зеленського і Байдена в Білому домі.