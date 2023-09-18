Командир Грузинського легіону відповів на звинувачення в підготовці «революційного сценарію» в Грузії

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Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі відповів на звинувачення Служба державної безпеки Грузії. У відомстві заявили про підготовку «революційного сценарію» зміни влади в країні в жовтні-грудні цього року.

У розмові з російським виданням The Insider Мамулашвілі назвав цю інформацію «хернею».

«Це пропаганда чисто на грузинському рівні. Наші спецслужби вже давно працюють на росіян і виконують директиви кремля. Так що нічого надприродного в цьому немає — они тупо роблять те, що каже ФСБ», — сказав він.

Мамулашвілі запевнив, що від початку повномасштабної війни росії в Україні не їздив до Грузії. Він наголосив, що якби щось подібне планувалося «тупі грузинські спецслужби ніколи б про це не дізналися».

«Те, що ми робимо, спрямоване на запобігання перенесенню цієї війни в Грузію. Займатися якоюсь хернею — мовляв, ми тут ще й із Грузією підемо повоюємо — навіщо це нам потрібно? Ми добиватимемося свого в Грузії політичними методами — вони дуже бояться, що я піду в політику», — сказав командир Грузинського легіону.