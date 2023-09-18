Bloomberg: ЄС може представити 12-й пакет санкій проти росії в жовтні

Новини

Reuters / «Бабель»

Європейський Союз продовжує дискусії щодо наповнення 12-го пакету санкцій проти росії, який можуть оголосити в жовтні, наприклад, під час саміту ЄС — США.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Країни «Великої сімки» (G7) просувають ідею про заборону закупівель алмазів у росії, а також підтримують пропозицію передати Україні конфісковані російські активи.

Деякі члени ЄС, зокрема Польща й держави Балтії, закликають до нових санкцій проти російського зрідженого газу, ядерного й ІТ секторів. Однак ще є країни, які проти цього.

Польща хоче посилити санкції щодо деяких товарів, прийняті в попередніх пакетах. Пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичного каучуку, підвищення ефективності обмежень на сталь тощо. Також Варшава домагається нового пакету санкцій проти Білорусі.

Пакет санкцій проти рф, імовірно, включатиме подальші кроки для придушення можливості росії обходити санкції ЄС через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати і Туреччина.

Єврокомісія наступними тижнями висуне пропозиції щодо запровадження податку на надприбуток від прибутків, які заморожені активи російського центрального банку утворюють у розрахункових центрах, попри спротив з боку Європейського центрального банку.