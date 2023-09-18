Bloomberg: ЄС може представити 12-й пакет санкій проти росії в жовтні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Європейський Союз продовжує дискусії щодо наповнення 12-го пакету санкцій проти росії, який можуть оголосити в жовтні, наприклад, під час саміту ЄС — США.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
Країни «Великої сімки» (G7) просувають ідею про заборону закупівель алмазів у росії, а також підтримують пропозицію передати Україні конфісковані російські активи.
Деякі члени ЄС, зокрема Польща й держави Балтії, закликають до нових санкцій проти російського зрідженого газу, ядерного й ІТ секторів. Однак ще є країни, які проти цього.
Польща хоче посилити санкції щодо деяких товарів, прийняті в попередніх пакетах. Пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичного каучуку, підвищення ефективності обмежень на сталь тощо. Також Варшава домагається нового пакету санкцій проти Білорусі.
Пакет санкцій проти рф, імовірно, включатиме подальші кроки для придушення можливості росії обходити санкції ЄС через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати і Туреччина.
Єврокомісія наступними тижнями висуне пропозиції щодо запровадження податку на надприбуток від прибутків, які заморожені активи російського центрального банку утворюють у розрахункових центрах, попри спротив з боку Європейського центрального банку.
- 7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, що підуть на підтримку українських ветеранів. Пізніше Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи.
- Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну країни Заходу почали заморожувати російські активи. Офіційні представники нашої країни очікують, що ці активи будуть конфісковані та передані Україні. Зокрема, таку ініціативу вже почали серйозно розглядати у США. 3 лютого генпрокурор Меррік Гарланд уперше дозволив передати конфісковані кошти російського олігарха Україні.
- ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції.