У Нідерландах заарештували чиновника Міноборони. Він допомагав постачати росіянам авіазапчастини

Новини

Shutterstock

У Нідерландах заарештували чиновника Міністерства оборони. Його звинувачують в експорті авіазапчастин до росії через треті країни в обхід санкцій ЄС.

Про це повідомляє Euractiv.

Помешкання 48-річного чоловіка в місті Арнем обшукали, а самого посадовця заарештували. Також затримали його 53-річного спільника, який надав слідчим інформацію про злочин.

«За місцем проживання вилучено записи, цифрові носії інформації та боєприпаси. Чоловік працює в Міністерстві оборони», — повідомили в Службі фіскальної інформації та розслідувань Нідерландів. У Міноборони країни цю інформацію поки не прокоментували.