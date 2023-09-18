Apple оновить програмне забезпечення для iPhone 12 після скарг Франції на рівень випромінювання

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Apple готує оновлення програмного забезпечення для iPhone 12, щоб розвʼязати проблему з випромінюванням, яку виявили французькі регулятори.

Reuters зазначає, що Франція зупинила продаж цих смартфонів через перевищення допустимих рівнів електромагнітного випромінювання. Apple заперечила ці звинувачення, але все ж вирішила оновити ПЗ.

Це оновлення не змінить рівня випромінювання, але дозволить iPhone 12 відповідати протоколам тестування французьких регуляторів. Apple сподівається, що цього буде достатньо, щоб продовжувати продаж пристрою у Франції.

Бельгія та Данія після перевірки не виявили проблем з випромінюванням. Галузеві експерти також стверджують, що випромінювання iPhone 12 не становить ризику для користувачів.