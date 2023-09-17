Справа геноциду: Міжнародний суд ООН поновлює слухання за позовом України проти росії
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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The International Court of Justice
Міжнародний суд ООН у Гаазі в понеділок, 18 вересня, поновлює слухання у позові України проти росії щодо Конвенції про запобігання злочину геноциду.
Про це пише Укрінформ із посиланням на свого кореспондента.
Слухання проходитимуть у два раунди — росія матиме слово 18 та 25 вересня, а Україна виступатиме 19 та 27 вересня. Це будуть слухання попередніх заперечень, висунутих росією.
Спір стосується тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Україна просить суд притягнути росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид».
До справи долучилися зі своїми інтервенціями 32 держави. Вони також візьмуть участь у судовому засіданні. Це безпрецедентна кількість країн в історії: 34 члени ООН із 193, тобто майже 20% беруть участь у процесі.
- Цей позов Україна подала 26 лютого 2022 року, через два дні після початку повномасштабного вторгнення рф. Кремль звинувачував Київ у «геноциді» жителів Донбасу і використав це як підставу для вторгнення 24 лютого 2022 року.