Україна виборола 34 медалі на Іграх нескорених — це найкращий результат за всю історію виступів

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Українська збірна на Іграх нескорених виборола рекордну кількість нагород за всю історію виступів — 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових медалей.

У завершальний день змагань українці вибороли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука. У фіналі команда здолала Польщу з рахунком 6:0.

Загалом Україну представляли 25 учасників, які вибороли на змаганнях 34 медалі. Це найкращий результат в історії виступів українців. У Торонто-2017 команда здобула 14 нагород, у Сіднеї-2018 — 20, а в Гаазі-2022 — 16.