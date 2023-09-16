Україна виборола 34 медалі на Іграх нескорених — це найкращий результат за всю історію виступів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Українська збірна на Іграх нескорених виборола рекордну кількість нагород за всю історію виступів — 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових медалей.
У завершальний день змагань українці вибороли золоту медаль у командному турнірі зі стрільби з лука. У фіналі команда здолала Польщу з рахунком 6:0.
Загалом Україну представляли 25 учасників, які вибороли на змаганнях 34 медалі. Це найкращий результат в історії виступів українців. У Торонто-2017 команда здобула 14 нагород, у Сіднеї-2018 — 20, а в Гаазі-2022 — 16.
- Invictus Games (Ігри нескорених) — це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які дістали поранень чи захворювань під час виконання бойових завдань. Ігри започаткував британський принц Гаррі, герцог Сассекський, у 2014 році. Їхня мета — підтримка військовослужбовців і ветеранів на шляху до соціальної інтеграції. Цьогорічні змагання проходили в Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня, у них взяли участь 600 учасників із 22 країн. Україну представляли 25 учасників: військові та волонтери ЗСУ, Нацгвардії, Національної поліції та добровольчих батальйонів.