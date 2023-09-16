Польща теж забороняє вʼїзд машин з російськими номерами
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Польща з 17 вересня теж забороняє перетинати свій кордон машинам з російськими номерами. Про це 16 вересня заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.
«Жодна російська машина не вʼїде до Польщі. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів — як комерційних, так і приватних, незалежно від того, чи є людина, яка ним керує, або власник авто громадянином росії чи громадянином іншої країни», — пояснив міністр і наголосив, що автомобіль, зареєстрований у росії, не має права вʼїжджати до Польщі.
- Фінляндія, Литва, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами, виконавши рекомендації Єврокомісії.
- 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно та розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.