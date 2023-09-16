Польща теж забороняє вʼїзд машин з російськими номерами

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Польща з 17 вересня теж забороняє перетинати свій кордон машинам з російськими номерами. Про це 16 вересня заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський.

«Жодна російська машина не вʼїде до Польщі. Пані та панове, це стосується всіх автомобілів — як комерційних, так і приватних, незалежно від того, чи є людина, яка ним керує, або власник авто громадянином росії чи громадянином іншої країни», — пояснив міністр і наголосив, що автомобіль, зареєстрований у росії, не має права вʼїжджати до Польщі.