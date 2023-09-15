Байден зустрінеться із Зеленським у Білому домі 21 вересня

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Getty Images / «Бабель»

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у четвер, 21 вересня.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський, ймовірно, вирушить у вересні до Нью-Йорка на засідання Генеральної асамблеї ООН, щоб представити свою формулу миру. Також очікується зустріч Зеленського з лідерами Конгресу обох партій. Салліван, однак, деталей не озвучив.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак підготовку до візиту підтвердив. Він обговорив із Салліваном візит і потреби України для посилення війська.