Медіа: Експериментальний дрон СБУ підбив російський ракетний корабель «Самум»

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Учора, 14 вересня, в Чорному морі експериментальний морський дрон Служби безпеки України під назвою Sea Baby («Морський малюк») підбив ракетний корабель «Самум».

Про це з посиланням на джерела в СБУ пишуть LIGA.net, «Українська правда» та Укрінформ.

Корабель атакували недалеко від входу в Севастопольську бухту. Дрон влучив у задню праву частину судна, після чого те втратило хід. Пошкодження, кажуть в СБУ, значні. Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим креном на правий борт.