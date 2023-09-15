Медіа: Експериментальний дрон СБУ підбив російський ракетний корабель «Самум»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Учора, 14 вересня, в Чорному морі експериментальний морський дрон Служби безпеки України під назвою Sea Baby («Морський малюк») підбив ракетний корабель «Самум».
Про це з посиланням на джерела в СБУ пишуть LIGA.net, «Українська правда» та Укрінформ.
Корабель атакували недалеко від входу в Севастопольську бухту. Дрон влучив у задню праву частину судна, після чого те втратило хід. Пошкодження, кажуть в СБУ, значні. Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим креном на правий борт.
- Про атаку на «Самум» і патрульний корвет «Сергей Котов» у ЗСУ повідомили 14 вересня. Там стверджували, що вони зазнали значних пошкоджень, хоча в Міноборони росії казали про «безуспішну атаку».