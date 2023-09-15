Велика Британія внесла «ПВК Вагнера» до переліку терористичних організацій
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Reuters
Велика Британія внесла «ПВК Вагнера» до переліку терористичних організацій. Про це 15 вересня оголосило Міністерство внутрішніх справ.
Відтепер Лондон вважатиме приналежність до «ПВК Вагнера» або активну підтримку її діяльності кримінальним порушенням — із потенційним покаранням до 14 років увʼязнення.
Міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман називала «ПВК Вагнера» військовим інструментом путіна і заявляла, що компанія пов’язана з «насильством, руйнуваннями і варварськими вбивствами».
«Вони терористи — просто і ясно. І цей наказ про заборону ясно відображає це в законодавстві Великої Британії. «Вагнерівці» причетні до грабежів, тортур і варварських убивств. Операції «ПВК» в Україні, на Близькому Сході та в Африці становлять загрозу глобальній безпеці. Ось чому ми забороняємо цю терористичну організацію та продовжуємо допомагати Україні, де можемо, у її боротьбі проти росії», — зазначила міністр внутрішніх справ.
- Увечері 23 серпня в Бологовському районі Тверської області розбився літак бізнес-класу, що належав власнику «ПВК Вагнера» Євгенію Пригожину — він був у списку пасажирів рейсу. Влада заявила, що всі семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. Їхні тіла забрали на експертизу і впізнання. 27 серпня Слідчий комітет рф офіційно підтвердив загибель Євгенія Пригожина.