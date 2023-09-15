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Reuters

Велика Британія внесла «ПВК Вагнера» до переліку терористичних організацій. Про це 15 вересня оголосило Міністерство внутрішніх справ.

Відтепер Лондон вважатиме приналежність до «ПВК Вагнера» або активну підтримку її діяльності кримінальним порушенням — із потенційним покаранням до 14 років увʼязнення.

Міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман називала «ПВК Вагнера» військовим інструментом путіна і заявляла, що компанія пов’язана з «насильством, руйнуваннями і варварськими вбивствами».

«Вони терористи — просто і ясно. І цей наказ про заборону ясно відображає це в законодавстві Великої Британії. «Вагнерівці» причетні до грабежів, тортур і варварських убивств. Операції «ПВК» в Україні, на Близькому Сході та в Африці становлять загрозу глобальній безпеці. Ось чому ми забороняємо цю терористичну організацію та продовжуємо допомагати Україні, де можемо, у її боротьбі проти росії», — зазначила міністр внутрішніх справ.