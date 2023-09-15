Три країни ЄС перевіряють iPhone 12 через сильне електромагнітне випромінювання

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Бельгія, Нідерланди та Німеччина розглядають заборону на продаж iPhone 12 через занепокоєння щодо рівня електромагнітного випромінювання, пише BBC. Водночас Apple заявила, що дотримується радіаційних норм, і надала докази.

Першою рішення про заборону продажу ухвалила Франція, що може призвести до загальноєвропейських заходів.

Тепер уряд Бельгії доручив своєму регулятору перевірити ризики для здоровʼя, повʼязані з iPhone 12. Нідерландське агентство заявило, що перевищення рівнів випромінювання відсутні, і звʼяжеться з Apple для уточнень. Німецьке агентство попередило, що розслідування може призвести до заходів для всіх країн-членів ЄС.

Тим часом Apple оскаржує висновки французького агентства. Міністр цифрової економіки Франції сподівається, що Apple зможе вирішити проблему за допомогою оновлення програмного забезпечення. Якщо це не вдасться, регулятор змушений буде відкликати продані у Франції iPhone 12.