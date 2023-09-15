На аукціоні Sotheby’s знаменитий светр принцеси Діани з чорною вівцею продали за $1,14 мільйона

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У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby’s продали светр із чорною вівцею, оточеною білими, який принцеса Діана Спенсер вперше одягла на матч з поло в 1981 році. За нього віддали $1,14 мільйона.

Про це пише BBC.

Sotheby’s не розкрив переможця торгів. Початкова ціна становила $50 тисяч.

Camera Press

Цей светр коштував дорожче, ніж багато інших повʼязаних із принцесою Діаною предметів, які продавалися на аукціонах останніми роками.