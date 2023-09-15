Сенат США вивчає, чому супутники Starlink не працювали біля Криму

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Комітет Сенату США у справах Збройних сил вивчає те, чому американський мільярдер Ілон Маск вирішив відключити роботу супутників Starlink біля Криму, коли Україна планувала атаку на російські військові кораблі.

Про це пише Bloomberg.

За словами голови комітету Джека Ріда, у звітах про роботу Starlink виявили «серйозні проблеми щодо національної безпеки». Він додав, що комітет розглядатиме широкий ринок супутникового звʼязку, державні контракти та «велику роль, яку тут відіграють пан Маск та його компанія».

Джек Рід та інші сенатори сумніваються, що рішення про відключення Starlink поблизу Криму ухвалював посадовець уряду.

«Ані Ілон Маск, ані будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США», — заявив Рід.

Сенатори-демократи в комітеті також вимагають від Пентагону відповіді, чому Ілон Маск вирішує, коли Україні користуватися Starlink, а не урядовці США.