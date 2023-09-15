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Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік

Автор:
Софія Телішевська
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Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету в 1,56 трильйона гривень і видатками загального фонду у 3,108 трильйона. До 15 вересня проєкт мають подати у Верховну Раду.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Ключовий акцент цього проєкту — оборона і безпека нашої країни. Направляємо понад половину всіх ресурсів бюджету — 1,685 трильйона гривень. Ця сума на 113 мільярдів більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян і бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони», — зазначив голова уряду.

Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів «єРобота», підтримку українських стартапів.