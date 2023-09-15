Yle: Фінляндія планує заборонити вʼїзд російських автомобілів

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Flickr / elise.kuijpers

Фінляндія заборонить вʼїзд зареєстрованих у рф автомобілів.

Про це пише фінське видання Yle з посиланням на джерела.

Фінляндія збирається дотриматися спільної лінії Європейського Союзу в питанні допуску російських машин на територію країни. Заборону на вʼїзд 15 вересня має оголосити міністр закордонних справ Еліна Валтонен на пресконференції.

Заборона діятиме для машин, які вміщають менше за 10 пасажирів. Також будуть деякі винятки.

Кілька днів тому МЗС Фінляндії заявляло, що країна впускатиме до себе автомобілі з російськими номерами.