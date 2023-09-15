Yle: Фінляндія планує заборонити вʼїзд російських автомобілів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / elise.kuijpers
Фінляндія заборонить вʼїзд зареєстрованих у рф автомобілів.
Про це пише фінське видання Yle з посиланням на джерела.
Фінляндія збирається дотриматися спільної лінії Європейського Союзу в питанні допуску російських машин на територію країни. Заборону на вʼїзд 15 вересня має оголосити міністр закордонних справ Еліна Валтонен на пресконференції.
Заборона діятиме для машин, які вміщають менше за 10 пасажирів. Також будуть деякі винятки.
Кілька днів тому МЗС Фінляндії заявляло, що країна впускатиме до себе автомобілі з російськими номерами.
- Литва, Латвія та Естонія заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами, виконавши рекомендації Єврокомісії.
- 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження. У документі йдеться, що якщо росіяни вʼїжджають на автотранспорті з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно та розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.