У 3 окремій штурмовій бригаді розповіли деталі деокупації Андріївки

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Третя окрема штурмова бригада підтвердила деокупацію села Андріївка на Донеччині.

Про це пишуть у Telegram-каналі бригади і додають, що 72 окрема мотострілецька бригада рф «розбита вщент».

Українські бійці оточили російський гарнізон і за дві доби ліквідували начальника бригадної розвідки окупантів, трьох комбатів і «майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки».

Зараз тривають бої, підрозділи закріплюються на нових позиціях.