Румунія посилює заборону на польоти літаків та дронів біля кордону з Україною

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Румунія запровадила додаткові обмеження польотів у прикордонному з Україною повітряному просторі. Про це Міністерство національної оборони повідомило 14 вересня.

Обмеження стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац і охоплюють територію на відстані 20—30 кілометрів від кордону до висоти 4 000 метрів. Заборона не стосується літаків та гелікоптерів держслужб.

Румунія ще з травня 2022 року запровадила обмеження на польоти у повітряному просторі, що прилягає до всього кордону з Україною. Тоді не можна було підлітати до українського кордону ближче ніж на 8 кілометрів, а облетіти заборонену для польотів територію можна було лише на висоті понад тисячу метрів. Зараз обмеження вирішили посилити на тлі посилення російських атак на порти на Дунаї.