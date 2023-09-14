Колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров залишається в СІЗО ще на два місяці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Гонтар Володимир / УНІАН
Вищий антикорупційний суд продовжив до 12 листопада арешт колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Рішення суд ухвалив 14 вересня.
При цьому Насірову зменшили вдвічі заставу. Прокурор просив залишити попередній розмір застави — 261 мільйон гривень, як альтернативу арешту, однак суд зменшив заставу удвічі — до 130 мільйонів.
- Роман Насіров — фігурант справи про хабар у 700 мільйонів гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Гроші були за відшкодування понад 3 мільярдів гривень податків компаніям, які підконтрольні Бахматюку. З жовтня 2022 року Насіров перебуває у СІЗО.
- У березні 2017 року НАБУ вручило Роману Насірову підозру. Йому інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього депутата Олександра Онищенка, що завдало два мільярди гривень збитків державі. Розгляд справ триває.