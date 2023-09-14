Латвія не буде конфісковувати у росіян машини, якщо вони вже на території ЄС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Gustavo / Unsplash
Латвія не конфіскуватиме у росіян машини на російських номерах, які вже знаходяться на території Європейського Союзу.
Про це російській службі BBC заявили у пресслужбі латвійської податкової служби.
Також у росіян не будуть конфісковувати особисті речі при переході кордону, включно зі смартфонами, які значаться в рекомендаціях Європейської комісії. Можна буде перетинати кордон із товарами, які необхідні для особистого користування під час поїздки, наприклад, засоби гігієни, засоби догляду за тілом, косметику, одяг, телефони.
Ввезення персональних речей може бути заборонене, тільки якщо вони ввозяться в кількості, яка спричинює підозри в тому, що ці речі можуть бути призначені для продажу.
- 8 вересня Європейська комісія продовжила санкції проти росії та додала до них нові обмеження: якщо росіяни вʼїжджають на машині з номером рф, то це буде нелегальним імпортом за нормативами ЄС. Тому країни матимуть право конфіскувати машини, смартфони, іншу техніку та цінні речі в тих, хто порушить цю заборону. Пізніше Єврокомісія помʼякшила обмеження: авто залишаються під забороною, а от щодо вилучення особистих речей, які «викликають несуттєве занепокоєння з погляду обходу санкцій», митники мають діяти «пропорційно та розумно». У зміненому тексті вже не йшлося про телефони, ноутбуки тощо.
- Латвія, Литва та Естонія вже заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами.