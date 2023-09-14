Латвія не буде конфісковувати у росіян машини, якщо вони вже на території ЄС

Новини

Gustavo / Unsplash

Латвія не конфіскуватиме у росіян машини на російських номерах, які вже знаходяться на території Європейського Союзу.

Про це російській службі BBC заявили у пресслужбі латвійської податкової служби.

Також у росіян не будуть конфісковувати особисті речі при переході кордону, включно зі смартфонами, які значаться в рекомендаціях Європейської комісії. Можна буде перетинати кордон із товарами, які необхідні для особистого користування під час поїздки, наприклад, засоби гігієни, засоби догляду за тілом, косметику, одяг, телефони.

Ввезення персональних речей може бути заборонене, тільки якщо вони ввозяться в кількості, яка спричинює підозри в тому, що ці речі можуть бути призначені для продажу.