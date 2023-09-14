Міжнародний кримінальний суд закликає росіян і громадян інших країн повідомляти МКС про воєнні злочини

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Getty Images / «Бабель»

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликає росіян і громадян інших країн повідомляти МКС інформацію про міжнародні злочини під час війни в Україні.

Про це він сказав на брифінгу, де була присутня кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

За словами Хана, офіс звертається не лише до українських правоохоронних органів або МЗС, але й до росії.

«Різниця в тому, що відповіді не було. Однак це не означає, що я припиню стукати в ці двері. Я закликаю будь-яку людину, яка вірить у правду, яка вірить у справедливість, яка дослухається до своєї совісті та хоче сказати, що певні речі неправильні, звертатися і надавати цю інформацію», — зазначив він.

Хан додав, що на сайті МКС є можливість безпечно надіслати інформацію.

«Це не обовʼязково мають бути лише українці чи європейці — будь-кого, включно з росіянами, хто має інформацію, я закликаю звертатися, ми хочемо докопатися до правди. І це наша основна робота», — додав прокурор.