Українська кіноакадемія оголосила переможців премії «Золота дзиґа»

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Українська кіноакадемія оголосила переможців VI національної кінопремії «Золота дзиґа».

Про це повідомили у Facebook.

У номінації «Найкращий документальний фільм» перемогли продюсер Максим Наконечний та режисерка Аліна Горлова зі стрічкою «Цей дощ ніколи не скінчиться». На нагороду також претендували «Зошит війни» та «Терикони».

Нагороду за «Найкращу жіночу роль другого плану» здобула Лариса Руснак за роль у фільмі «Із завʼязаними очима».

За найкращу роботу художника-постановника відзначили Максима Німенка (фільм «Стоп-Земля»), а за найкращу пісню — авторку та виконавицю Марʼяну Клочко за композиції «Прийди/Come» («Стоп-Земля»). Також вона отримала нагороду за найкращу музику в цьому фільмі. За монтаж «Стоп-Земля» нагородили Нікона Романченка та Катерину Горностай, за дизайни костюмів відзначили Олену Грець, а за грим — Марію Пілунську.

Найкращим короткометражним анімаційним фільмом визнали стрічку «Глибока вода» режисерки Анни Дудко і продюсерки Олени Голубєвої, а найкращим ігровим серіалом — «Каву з кардамоном».

Нагороду за найкращий короткометражний ігровий фільм (ім. Ю. А. Мінзянова) здобула режисерка Ольга Журба та продюсери Максим Асадчий й Олександр Чубко за фільм «Папині кросівки».

Посмертно нагородили Бориса Петера за найкращий звук у фільмі «Земля Івана». За внесок у розвиток українського кінематографа «Золотою дзиґою» нагородили Євгена Сивоконя.