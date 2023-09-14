Пентагон створив нову команду, яка перевірятиме використання допомоги США в Україні

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David B. Gleason / Flickr

Міноборони США створило моніторингову групу, яка відстежуватиме використання Україною американської допомоги.

Про це пише CNN.

Нову групу створили на тлі закликів республіканських законодавців посилити нагляд за тим, як використовуються гроші.

За словами генерального інспектора Пентагону, високопоставлений представник США почав роботу в Україні наприкінці серпня, а до кінця вересня до нього приєднається додатковий персонал.

Це вперше після повномасштабного вторгнення рф, коли генеральний інспектор матиме персонал в Україні.