Кількість жертв землетрусу в Марокко сягнула майже трьох тисяч
- Автор:
- Ліза Бровко
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Кількість жертв потужного землетрусу в Марокко, що стався 8 вересня, сягнула 2 946, а кількість постраждалих зросла до 5 674.
Про це пише Morocco World News.
До постраждалих регіонів продовжує надходити допомога, а рятувальники намагаються розібрати завали у віддалених районах.
Наразі вдалося розблокувати кілька доріг, що дозволило доставити допомогу до сіл, які були ізольовані внаслідок землетрусу.
- Підземні поштовхи магнітудою 6,8 сталися ввечері в пʼятницю в районі міста Марракеш — четвертого за величиною в Марокко, там проживає близько мільйона людей. За даними Геологічної служби США, це був найбільший землетрус у Марокко з 1960 року, коли загинули щонайменше 12 тисяч людей.