Кількість жертв землетрусу в Марокко сягнула майже трьох тисяч

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Кількість жертв потужного землетрусу в Марокко, що стався 8 вересня, сягнула 2 946, а кількість постраждалих зросла до 5 674.

Про це пише Morocco World News.

До постраждалих регіонів продовжує надходити допомога, а рятувальники намагаються розібрати завали у віддалених районах.

Наразі вдалося розблокувати кілька доріг, що дозволило доставити допомогу до сіл, які були ізольовані внаслідок землетрусу.