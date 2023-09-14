Повітряні сили: ППО збила 17 дронів Shahed у чотирьох областях
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
У ніч проти 14 вересня окупанти атакували Україну кількома групами ударних дронів Shahed із напрямків мис Чауда (Крим), Єйськ і Курськ (рф).
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Загалом було 22 пуски безпілотників у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Сили ППО збили 17 із 22 цілей.
- Минулої ночі під час російської атаки на Одещину і Сумщину ППО знищила 32 ударні дрони.