ГУР: Північна Корея вже півтора місяця постачає росії боєприпаси
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Північна Корея вже півтора місяця передає росії снаряди до 122-мм та 152-мм артилерії, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град».
Про це виданню NV розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Свою заяву він зробив на тлі візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина на російський Далекий Схід, де він зустрівся з путіним. За даними західних ЗМІ, Москва проситиме Кім Чен Ина про боєприпаси в обмін на технології та нафту.
Представник ГУР Андрій Юсов у перший день візиту голови КНДР, 13 вересня, казав, що якщо путін просить у Північної Кореї озброєння, то це свідчить про великі проблеми у росіян.
- Раніше The New York Times із посиланням на американських чиновників писало, що сторони обговорюватимуть можливість поставок до росії північнокорейської зброї для війни в Україні та іншу військову співпрацю. А натомість КНДР проситиме передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів. Водночас Кім Чен Ин хоче отримати продовольчу допомогу.
- США заявили про стурбованість через переговори щодо зброї між росією та Північною Кореєю, які активно просуваються. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.
- США офіційно звинуватили КНДР у поставках рф снарядів ще у 2022 році. ЗМІ тоді писали, що їх отримували підрозділи «ПВК Вагнера».