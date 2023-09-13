ГУР: Північна Корея вже півтора місяця постачає росії боєприпаси

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Північна Корея вже півтора місяця передає росії снаряди до 122-мм та 152-мм артилерії, а також ракети до реактивних систем залпового вогню «Град».

Про це виданню NV розповів керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Свою заяву він зробив на тлі візиту північнокорейського лідера Кім Чен Ина на російський Далекий Схід, де він зустрівся з путіним. За даними західних ЗМІ, Москва проситиме Кім Чен Ина про боєприпаси в обмін на технології та нафту.

Представник ГУР Андрій Юсов у перший день візиту голови КНДР, 13 вересня, казав, що якщо путін просить у Північної Кореї озброєння, то це свідчить про великі проблеми у росіян.