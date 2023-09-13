«Радіо Свобода»: ЄС видалив із санкційних списків чотирьох росіян

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз видалив із санкційних списків чотирьох росіян. Про це повідомляє «Радіо Свобода» із посиланням на джерела в дипломатичних колах ЄС.

У списку:

Григорій Березкін — російський бізнесмен, до активів якого належить медіахолдинг РБК;

Фархад Ахмедов — колишній президент і співвласник «Нортгазу»;

Олександр Шульгін — колишній голова російського маркетплейсу Ozon;

Георгій Шуваєв — російський полковник, який помер у 2022 році.

Водночас ЄС подовжив ще на пів року персональні санкції через російське вторгнення в Україну, обмеження будуть чинними до 15 березня 2024 року. Санкції стосуються майже 1 800 людей, яких Євросоюз вважає відповідальними за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.