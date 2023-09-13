Мінʼюст США подав до суду на Ілона Маска через порушення конфіденційності користувачів X (Twitter)
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство юстиції США подало до суду на власника компанії X (колишня Twitter) Ілона Маска, звинувативши його у порушенні урядового розпорядження про конфіденційність та безпеку користувачів соцмережі. Twitter погодилася на ці правила в травні 2022 року, підписавши відповідну угоду з урядом.
Axios пише, що у звинуваченні мінʼюсту містяться детальні уривки свідчень колишніх керівників. Вони розповіли як накази Маска та зусилля щодо скорочення витрат суперечили правилам безпеки та конфіденційності компанії.
Відомство також висловилося про «хаотичну обстановку в компанії, яка викликала серйозні питання щодо того, чи забезпечували Маск» та інші керівники компанії взяті на себе зобовʼязання. Сам Маск не коментував ці звинувачення.
- Урядові розпорядження, які видає Федеральна торговельна комісія, є одними з найважливіших інструментів примусу, які має уряд США, щоб притягнути технологічні компанії до відповідальності. Наприклад, Facebook у 2019 році був змушений сплатити багатомільярдний штраф за порушення подібного розпорядження.
- У травні 2022 року Twitter пішла на угоду з урядом, погодившись вжити низку заходів безпеки та перевірок конфіденційності, щоб позбутися звинувачення в збиранні даних користувачів. Але в березні цього року компанія X Corp подала до суду, вимагаючи скасувати угоду. Уряд в особі Федеральної торговельної комісії намагається переконати суд не скасовувати відповідну угоду, тому проводить розслідування щодо дотримання компанією домовленостей з урядом.