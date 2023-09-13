На підконтрольну Україні територію повернули ще трьох дітей

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На підконтрольну Україні територію повернули трьох дітей — до цього вони перебували в росії або на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Робота з повернення українських дітей додому триває. І вже дві дівчини та хлопець зустрілися зі своїми рідними. Їм по 14—15 років. Попереду в дітей — реабілітація, підтримка психолога та юристів», — розповів Лубінець.

За словами уповноваженого, українська влада працює, щоб повернути додому всіх українських дітей.