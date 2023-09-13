Розвідка підтвердила ушкодження двох суден у Севастополі

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Бабелю» підтвердив ушкодження двох суден під час нічної атаки на Севастопольський морський завод.

За його словами, ідеться про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» та великий десантний корабель «Мінськ».

«Українська розвідка підтверджує ушкодження великого десантного корабля «Мінськ» і підводного човна «Ростов-на-Дону»», — сказав Юсов.