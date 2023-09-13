У Лівії кількість загиблих під час повені перевищила пʼять тисяч. Ще 10 тисяч людей зникли безвісти

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На північному сході Лівії внаслідок повені та обвалення двох гребель загинули понад пʼять тисяч людей. Ще 10 тисяч вважаються зниклими безвісти, передає CNN.

За даними Міністерства внутрішніх справ східної адміністрації Лівії, унаслідок повені загиблими вважають щонайменше 5 300 людей.

Шторм «Даніель» призвів до обвалення двох гребель, через які вода ринула в бік Дерни та завдала катастрофічних збитків. Наразі лікарні в Дерні не працюють, а морги переповнені.

У місті також не працюють телефонні лінії, що ускладнює рятувальні роботи.

«Три мости зруйновані. Потік води зносив цілі райони, відносячи їх у море», — сказав речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі.

До Лівії з гуманітарною допомогою уже прибули літаки з Туреччини та Італії. Президент Обʼєднаних Арабських Еміратів розпорядився направити у країну допомогу і пошуково-рятувальні команди.