Російські медіа назвали кораблі, пошкоджені під час атаки на Севастополь

Новини

Уночі 13 вересня окупований Севастополь атакували крилаті ракети й надводні дрони. Три ракети влучили в ціль, найімовірніше, у Севастопольський морський завод. Там спалахнули пожежі.

У Міноборони рф заявили про пошкодження двох кораблів, а російські пабліки уточнили, що йдеться про дизель-електричний підводний човен «Ростов-на-Дону» і великий десантний корабель «Мінськ». Вони стояли в сухому доці на ремонті.

Також російські медіа пишуть із посиланням на джерела, що кількість поранених зросла до 26 людей, двоє загинули.

OSINT-аналітик Def Mon на основі супутникових знімків дійшли висновку, що станом на ніч 13 вересня в сухому доці стояли великий десантний корабель проєкту 775 («Мінськ» саме такий) і підводний човен, імовірно, проєкту 877/636 («Ростов-на-Дону належить до проєкту 636.6 «Варшавянка).

Def Mon / Twitter

На опублікованому окупаційним губернатором Севастополя Развожаєвим фото видно, що великий десантний корабель, найімовірніше, отримав пробоїну в лівий борт поблизу надбудови. Ці кораблі будували в Польщі, тому відновити «Мінськ» буде складно або взагалі неможливо.