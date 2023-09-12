У державну власність перейшли ще два корпуси на території Нижньої лаври
- Автор:
- Софія Телішевська
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Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державну власність 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври, де розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП).
Вже 13 обʼєктів із близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир, комісія заповідника повернула під контроль держави.
Загалом у користуванні УПЦ (МП) було 79 обʼєктів, серед яких є також підпірні стінки й МАФи. Обʼєкти, якими користувалися монахи, зокрема церкви та трапезні, досі перебувають під контролем братії монастиря.
- Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою Московського патріархату з 29 березня 2023 року, проте тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна.