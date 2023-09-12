У державну власність перейшли ще два корпуси на території Нижньої лаври

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Комісія Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» повернула у державну власність 63-й та 64-й корпуси на території Нижньої лаври, де розташовувалася Київська духовна академія та семінарія УПЦ (МП).

Вже 13 обʼєктів із близько 40 повноцінних споруд, якими користувався монастир, комісія заповідника повернула під контроль держави.

Загалом у користуванні УПЦ (МП) було 79 обʼєктів, серед яких є також підпірні стінки й МАФи. Обʼєкти, якими користувалися монахи, зокрема церкви та трапезні, досі перебувають під контролем братії монастиря.