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Україна здобула першу золоту медаль на «Іграх нескорених»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Invictus Games: Team Ukraine / Ukraine

Український військовий Микола Заріцький виборов на «Іграх нескорених» золоту медаль зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11,3 метра.

Про це 12 вересня повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Заріцький 11 жовтня 2022 року отримав поранення під час виконання бойового завдання на Херсонщині, тоді він втратив ногу.

Інші медалі за підсумком другого дня змагань:

Олександр Маковей у категорії IF8 з метання диску завершив змагання шостим із результатом 18,07 метра.