Дослідника зі США врятували з однієї з найглибших печер Туреччини. Він пробув там понад тиждень

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Рятувальники витягли з однієї з найглибших печер Туреччини — Морка — американського спелеолога Марка Дікі. У нього 2 вересня почалися проблеми зі шлунком, він провів у печері понад тиждень.

Про це пише BBC.

Організатори рятувальної операції кажуть, що це була одна з найбільших і найскладніших підземних місій із залученням понад 150 людей. Найнижча точка печери — 1,3 кілометра під землею.

Марк Дікі після порятунку сказав, що коли його стан погіршився, він сумнівався в тому, чи переживе випробування. Зараз він проходить лікування, йому стає краще.

Чоловік родом із Нью-Джерсі вважається досвідченим спелеологом із понад 20-річним досвідом. Він був інструктором Національної комісії з порятунку в печерах США протягом десяти років.