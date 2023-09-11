Помер колишній нардеп трьох скликань Ян Табачник

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Після дворічного лікування раку легенів помер нардеп V, VI та VII скликань Ян Табачник. Він представляв Партію регіонів.

«У Тель-Авіві, в лікарні, на 79-му році життя спочив у Бозі Ян Табачник», — повідомив журналіст Михайло Маслій.

За його словами, політик «пройшов понад 100 сеансів хімієтерапії та опромінення у найкращій приватній клініці Ізраїлю в Тель-Авіві».

«Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу», — написав журналіст.