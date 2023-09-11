Міністр оборони Умєров вперше поговорив з главою Пентагону Ллойдом Остіном

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Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров та його колега зі США Ллойд Остін уперше провели телефонну розмову. Сторони обговорили військову допомогу та майбутню зустріч у форматі «Рамштайн».

Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону.

Остін привітав Умєрова з призначенням та підтвердив непохитну підтримку США для України. Вони обговорили нагальні та довгострокові пріоритети підтримки Сил оборони.

Також посадовці обговорили порядок денний зустрічі Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Вона має відбутись наступного тижня, повідомили у Пентагоні.

Умєров також повідомив, що поінформував Остіна про останні події на передовій.