У Новій Зеландії альпініст упав з гори висотою 600 метрів і вижив. Це рівень 115 поверхів

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Альпініст із Нової Зеландії дивом вижив при падінні з висоти 600 метрів, отримавши лише незначні травми. 600 метрів це висота 115 поверхів.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік упав з гори Таранакі на Північному острові. Через те що там зараз весна, чоловік приземлився в сніг, а не в лід. Поліція заявила, що альпіністові «рідкісно пощастило, що він залишився живим».

Альпініст був у складі групи, що піднімалася на гору Таранакі. З гори він упав 9 вересня близько полудня за місцевим часом. Інші члени групи побачили, як альпініст скотився з гори, спустилися вниз у намаганні його знайти.

Гора Таранакі має репутацію однієї з найстрашніших гір у Новій Зеландії. У 2021 році двоє альпіністів розбилися до смерті з того ж місця, звідки впав цей альпініст.

Таранакі — сплячий вулкан, розташований у відносній ізоляції на західному узбережжі Північного острова Нової Зеландії. Його ізоляція від інших гір, близькість до берегової лінії та географічне положення створюють одні з найбільш мінливих та несприятливих погодних умов у Новій Зеландії.