У Вірменії почалися спільні із США військові навчання. Вони «насторожили» Кремль
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Вірменії сьогодні, 11 вересня, стартували військові навчання із миротворчими силами США під назвою Eagle Partner 2023, які триватимуть до 20 вересня.
Про це повідомляє вірменське «Радіо Свобода».
Церемонія старту навчань відбулася в навчальному центрі «Зар» миротворчої бригади Міноборони Вірменії. У навчаннях беруть участь 85 американських та 175 вірменських військових. Їхньою метою заявлено «підвищення рівня оперативної сумісності підрозділів, що беруть участь у міжнародних миротворчих місіях», а також «обмін передовим досвідом в управлінській та тактичній комунікації».
- Міноборони Вірменії оголосило про спільні з американцями навчання 6 вересня 2023 року. У Кремлі заявили, що такі новини викликають «настороженість», тому там будуть ретельно «відстежувати ситуацію».
- Вже 8 вересня до російського МЗС викликали посла Вірменії в Москві, де йому заявили жорсткий протест через «серію недружніх кроків», а саме: запуск ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії із передачею гуманітарної допомоги, а також проведення на території Вірменії військових навчань із США.