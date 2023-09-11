МЗС: Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед

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Питання того, щоб Німеччина передала Україні далекобійні ракети Taurus, просувається вперед.

Про це 11 вересня повідомило Міністерство закордонних справ України за підсумками візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

«Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед», — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На переговорах із Бербок йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи.