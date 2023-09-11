Стартували військові навчання Sea Breeze 23.3. Вони проходять у Чорному морі та в гирлі Дунаю, яке дронами атакують росіяни
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Forțele Navale Române
У північно-західній частині Чорного моря та в дельті Дунаю сьогодні, 11 вересня, стартували міжнародні навчання Sea Breeze 23.3, які організовують Військово-морські сили Румунії та США.
Про це пише Defence Express.
У навчаннях беруть участь військові з Румунії, США, Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України. Головна ціль навчань — відпрацювати розмінування.
Саме тому Румунія, сили якої стали ядром тренувань, представлена тральником Slt. Alexandru Axente (DM-30), водолазними та іншими катерами, а також річковим кораблем (монітором) F-179 Posada. З боку США в навчаннях бере участь протичовновий літак P-8 Poseidon, а також катери та водолази. Інші країни відправили фахівців і штабних офіцерів.
Маневри триватимуть до 15 вересня. Поки неясно, як на це зреагує Кремль — припинить на час навчань атакувати портову інфраструктуру України на Дунаї, або ж підвищить градус напруги. Остання атака на Одеську область була 8 вересня.
- Навчання Sea Breeze проводять у Чорному морі кожного року. Зазвичай у них беруть участь Військово-морські сили України, але минулого року через вторгнення росіян маневри відбувалися без українців.