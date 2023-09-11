Україна отримає ще 40 німецьких БМП Marder
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikimedia
Україна отримає ще 40 бойових машин піхоти Marder німецького виробництва.
Про плани надати ці машини раніше повідомляли на сайті німецького уряду, а тепер про реалізацію плану повідомляє концерн Rheinmetall, який отримав замовлення.
На двох заводах Rheinmetall йде активна підготовка і ремонт Marder, щоб почати поставки до кінця цього року. Там кажуть, що можуть передавати 10 машин на місяць.
- Україна вже має 40 машин Marder у версії 1A3. Вони раніше належали Бундесверу і після ремонту були передані Україні в березні та липні цього року. З урахуванням нових 40 загальна кількість таких переданих машин зросте до 80 одиниць.