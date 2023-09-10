Міністр оборони планує створити посаду військового омбудсмена

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Новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запровадження нової посади — військового омбудсмена. Він опікуватиметься військовими потребами.

«Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називатиметься військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів», — сказав він під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

Умєров наголосив, що кожен боєць має право бути повністю екіпірованим і мати все необхідне для війни. Міністр запевнив, що все необхідне буде закуплено.