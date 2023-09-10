Буданов підтвердив, що певний час Starlink не працювали біля Криму

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Начальник ГУР України Кирило Буданов підтвердив, що системи Starlink не працювали «певний час» біля Криму, але зазначив, що нині «вся лінія фронту працює на них».

Він заявив про це під час виступу на щорічній зустрічі «Ялтинської європейської стратегії».

«Я не впевнений, що пан Ілон Маск оперував якимись міфічними кнопками і зупиняв рух якихось апаратів. Це моя особиста думка. Те, що системи Starlink не працювали певний час біля Криму, я можу це абсолютно підтвердити, тому що ми також застосовували певну техніку», — сказав він.

«Ми відразу зрозуміли, що просто там немає покриття, це, мабуть, усе, що я вам можу сказати», — зазначив Буданов.

Але системи Starlink, сказав також він, «відіграли дуже значну роль і насправді відіграють її станом на зараз, тому що дуже багато систем використовують антени, використовують самі системи Starlink, для звʼязку, для передачі інформації від дронів, особливо коли віддалений командний пункт тощо».

«Вони досить добре зарекомендували себе на фронті. Можна багато говорити, хороші вони чи погані, але є факти — абсолютно вся лінія фронту працює на них», — заявив Буданов.