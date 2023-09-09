Велика Британія вивчає різні шляхи для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України
- Автор:
- Оксана Коваленко
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Міністр британського уряду у справах Європи Лео Доерті заявляє, що Велика Британія вивчає різні шляхи для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України — як міжнародного, так і гібридного.
Про це Доерті сказав у коментарі кореспондентці «Бабеля» на полях щорічної зустрічі YES.
«Ми дуже зосереджені на вивченні правильних юридичних шляхів до будь-якого трибуналу. Це найважливіше, адже якщо немає стійкої правової бази, то такий трибунал не буде життєздатним і корисним механізмом», — пояснив він.
Доерті не зміг відповісти на запитання, чи варто створювати формат трибуналу, за якого буде неможливо притягнути до відповідальності президента, міністра закордонних справ і премєра росії за злочин агресії.
«Я поки що не можу дати остаточної відповіді, бо ми досі вивчаємо ці питання. Але ми, як жодна інша країна, прагнемо підтримати правосуддя для жертв воєнних злочинів в Україні», — додав він.
- Україна наполягає на створенні міжнародного трибуналу з агресії у форматі, за якого можна було б приягнути до відповідальності президента, який користується імунітетом. Подолати такий імунітет може лише міжнародний трибунал, який би створив Радбез ООН (це неможливо, бо росія як член Радбезу ООН заблокує таку ідею), через Генеральну асамблею, яка доручить генеральному секретарю підписати угоду з Україною про створення такого трибуналу або міжнародний договір між багатьма країнами про заснування такого міжнародного трибуналу.
- США та «Велика сімка», куди входить Велика Британія, висловилися за створення інтернаціоналізованого трибуналу. Тобто такого, який би базувався на українському законодавстві та виносив вирок іменем України. Але такий трибунал не зможе подолати президентський імунітет путіна.